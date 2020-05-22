大陸全國人大會議將審議港版國家安全法議案，香港美國商會22日指出，人大有關立法將會影響中美關係，尤其是會危害美國對香港的政策，香港已經受到中美貿易戰的影響，而將審議的港版國安法將觸動兩國摩擦的避雷針。

商會指出，香港和大陸的分別在於自由、獨立司法制度及結社集會自由等，這些要素一直推動香港繁榮，令香港成為全球頂尖的國際商業中心。香港美國商會主席葛理福（Robert Grieves）表示，若香港作國際商業及金融中心的角色被蠶蝕，沒有人能從中得益。

會長早泰娜（Tara Joseph）指出，現在需要就港版國安法的定義及細節作出詳細說明，以減輕恐懼因素，包括港版國安法怎樣影響香港法治，會否限制網上、傳媒及個人自由，而北京關注外國勢力的干預，會否對外國人在港居住帶來風險等。

商會認為，港區國安法的審議將令香港更難聘請專才，港府需要確保海外行政人員在港的安全，以及令人在這些不明朗因素下，仍可以放心來港從事商業活動。

(工商 )