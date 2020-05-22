立法院今(22)日三讀通過「農民退休儲金條例」草案，農民退休保障水準提升為「老農津貼」加上「退休儲金」，可與其他行業退休人員一樣享有適當的生活水準保障，並鼓勵青年投入農業生產，農委會主委陳吉仲表示，這是台灣農民史上的里程碑。

「農民退休儲金條例」是包含「老農福利津貼」跟「農民退休儲金」的退休儲金制度，農民跟政府共同按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲時，依照個人專戶累積的本金、收益，按月請領退休儲金。

該條例指出，農民每月可自願提繳1％至10％的農退金，若以基本工資提繳10％計算，30歲起月繳2380元，政府也1比1按月提繳，既有「老農津貼」7550元加上「退休儲金」，65歲退休時可月領3萬7027元，40歲開始提繳的話則可領2萬4416元，農民也可依照當年收成情況依意願調整提繳比例，一年可調整2次。

陳吉仲表示，「農民退休儲金條例」預計2021年1月1日施行，第一年保守估計有6萬農保被保險人參加，以基本工資配合存繳比例10％來算，第一年政府負擔經費約17億1360多萬，在農委會今年編列的1600億預算中足以應付。

由於「農民退休儲金條例」制度是以老農津貼為基礎，也就是參加農保且年資合計達15年，另外依照農民退休儲金規定，農民退休儲金可領到85歲，若85歲前去世，個人專戶騰餘金額將由遺屬或指定請領人領回。

陳吉仲說，「老農津貼」及「退休儲金」雙層式老年農民經濟安全保障制度，一方面老農退休後可享有適當的生活水準，也保障並對鼓勵年輕人投入農業生產，間接促使老農安心退休離農及活絡農地利用。

(中時 )