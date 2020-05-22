美國川普政府對國會提交對大陸戰略報告，指稱接觸政策未能達「改變中國」目標，大陸甚至對美構成挑戰，大陸外交部發言人趙立堅對此回應稱，美方冷戰思維和意識形態偏見所推行的政策，一開始就犯了根本性的錯誤，是註定要失敗的。報告聲稱不遏制中國發展，希望美方不要說一套、做一套。

在大陸外交部例行新聞發布會上，有媒體提問：川普政府近日向國會提交所謂對華戰略報告，指稱美中建交40多年來，對華接觸政策未達到改變中國的預期目標，中國對美國家利益構成多方面挑戰，美應對華繼續採取「全政府應對舉措」。中方對此有何評論？

發言人趙立堅回應稱，美方這個報告蓄意歪曲中國的政治制度和戰略意圖，大肆渲染「中國威脅」，並以此為藉口鼓吹繼續對中國採取全方位施壓的強硬政策。事實證明，美方秉持冷戰思維和意識形態偏見所推行的政策做法，從一開始就犯了根本性的錯誤，也是註定要失敗的。

趙立堅強調：第一、中國人民走出了一條適合中國國情的發展道路，取得了舉世矚目的偉大成就。歷史和現實都表明，中國人民選擇的發展道路完全正確，我們對此有高度的自信。

第二、中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。美方在報告中也表示不尋求遏制中國發展，我們敦促美方言行一致，而不是說一套、做一套。

第三，中方的對美政策是一貫的、明確的。對話合作，我們歡迎；遏制打壓，我們堅決反擊，美方也不可能得逞。

第四，當前中美關係正處於一個重要關口。我們敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，推動兩國關係回到正常發展的軌道。

(中時電子報)