立法院會今天三讀修正通過《公務員懲戒法》、《公務員懲戒委員會組織法》，未來公務員懲戒委員會更名為懲戒法院，懲戒程序也由一級一審制變更為一級二審制。

公務員懲戒新制施行迄今，外界對公務員懲戒委員會是否為法院的體制仍有誤解，為求名實一致，並依司法院釋字第396號解釋「有關機關應就公務員懲戒機關之名稱，併予檢討修正」的意旨，公務員懲戒委員會確實有更名為懲戒法院的必要。

司法院的提案說明指出，本次修法有6大特色，分別為改制懲戒法院、建立一級二審制、強化懲戒實效、兼顧公務員權利保障、修正再審程序以及符合實務運作。

在懲戒法院組織部分，設置院長1人，特任，綜理全院行政事務，並任法官；法官9人至15人。懲戒法庭第一審案件的審理及裁判，以法官3人合議行之，並由資深法官充審判長；第二審案件的審理及裁判，以法官5人合議行之，並由院長充審判長等。

三讀條文明定，當事人對於懲戒法庭第一審的終局判決不服者，得於判決送達後20日之不變期間內，上訴於懲戒法庭第二審。

(中時 )