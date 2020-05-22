桃園國際機場「第三航站區主體航廈土建工程」資格標招標已於本（5）月11日公告上網，桃園機場公司將於本（5）月28日（星期四）上午10時及下午2時，於第二航廈1樓1019會議室，舉辦2場說明會，即日起開放報名，報名時間至本（5）月26日下午5時截止，歡迎各界先進踴躍報名共襄盛舉，惠賜寶貴意見。

為順利推動第三航廈相關建設，歷經半年時間，由行政院及交通部邀請外部專家學者分別召開6次及16次專案會議徹底檢討，並經由價值工程專家團隊協助檢核後，在維持原國際競圖設計理念、降低施工困難度及維護風險之原則下，提出兼顧市場接受度及國門意象之整體優化方案：依工程內容合理考量市場行情，調增本工程經費達新臺幣445億3千餘萬元，保留雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型，維持國際競圖設計理念，取消航廈屋頂817組天窗及模組化結構，減輕重量約11,000噸，以及部分樓板改採鋼承板方式施工，減少模板工需求等，並配合營運維持需求，分3階段完工，延長總工期為60個月，具體回應過去廠商對部分工項施工困難度及風險較高之相關顧慮。

（圖／桃園機場提供）

此外，為務實衡量當前市場環境與機場施工特性，經行政院協調勞動部修改聘僱外籍營造工作業規範，交通部已協助桃園機場公司專案申請放寬聘僱外籍營造工人數核配比例限制（由40%調增至80%），並獲行政院同意，本工程將可引進約2,400人；同時交通部民用航空局，也協助規劃提供更便利之機場西側A3土地（距工址約1公里、且非屬管制區範圍），供設置工寮及材料堆置場之用，有效因應勞工安置、施工動線、人員進出等課題；而為降低廠商備標負擔，本次招標方式也改以選擇性招標，第一階段資格標，廠商僅需先繳資格文件，尚無須投入實質成本備標；另為減輕廠商資金壓力，施工期間亦改為每半個月可估驗計價一次。

為配合防疫，本次說明會採實名制報名，每場次以40人為限，各單位限2名人員參加，出席時需全程佩戴口罩並採梅花座入席；另請配合機場實施門禁量測體溫作業，及填寫健康聲明書。因會場座位有限，本公司將視報名狀況彈性加開場次。

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(中時電子報)