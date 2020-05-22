大陸國務院新聞辦今舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏對政府工作報告進行解讀。黃守宏介紹，報告中對下一階段的部署和安排，緊扣全面建成小康社會目標任務，提出的各項經濟社會發展政策舉措，都是在疫情防控常態化前提下統籌推進。今年的各項宏觀政策是圍繞「六保」特別是保就業、保基本民生、保市場展開。同時為確保脫貧攻堅決戰決勝，提出了針對性強、力度大的重要舉措。

黃守宏說，今年中國脫貧目標一定能實現，這意味著中國比聯合國千年發展目標提前10年實現，這是中國對全球減貧事業作出的巨大貢獻。報告還提出，要實施擴大內需戰略，並給出了路線圖，提出了「兩新一重」建設，即新型基礎設施建設、新型城鎮化和傳統的重大工程建設。

黃守宏指出，基於中國當前推動經濟高品質發展的現實需要，針對當前應對疫情的需要，同時也吸取了社會各方面的意見，取最大的公約數，所以提出了兩新一重建設的指向。

黃守宏表示，政府工作報告明確提出，要用改革開放辦法，穩就業、保民生、促消費，拉動市場、穩定增長，走出一條有效應對衝擊、實現良性迴圈的新路子。

(中時 )