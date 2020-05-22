新冠肺炎疫情重創經濟，但美國億萬富豪的財富卻不減反增。根據最新報告顯示，在美國封城2個月期間，億萬富豪的身家大增4,340億美元，其中以亞馬遜執行長貝佐斯與臉書執行長祖克伯的財富增加最多。

據美國稅收公平組織（Americans For Tax Fairness）與政策研究所的不平等計畫報告顯示，在美國3月中至5月中的封城抗疫期間，貝佐斯的財富激增346億美元，祖克伯的身家增加250億美元。

這份報告是依據《富比世》在3月18日至5月19日，對美國逾600位億萬富豪的統計資料。報告顯示，美國億萬富豪在2個月間淨資產增加15％，由2.948兆美元攀升至3.382兆美元。

資產增加最多的是金字塔頂端的億萬富豪。美國前五大富豪－貝佐斯、微軟共同創辦人比爾蓋茲、祖克伯、股神巴菲特，與甲骨文創辦人艾利森，期間財富合計暴增760億美元。

若是以資產增幅來看，特斯拉執行長穆斯克的財富增幅最為可觀，在2個月間淨資產躥升48％至360億美元，祖克伯緊追在後，財富大增46％至800億美元。

貝佐斯的身家同期增加31％至1,470億美元，貝佐斯前妻麥肯琪（MacKenzie Bezos）的財富也增加三成，至480億美元。

值得一提的是，報告的期間涵蓋美股觸底和反彈，讓億萬富豪的財富數據更好看。若以2020年全年而言，巴菲特的身家減少200億美元，比爾蓋茲的財富縮水43億美元，而貝佐斯與祖克伯的資產分別增加355億美元與90億美元。

然而不是所有富豪在封城期間都能笑看資產升值，部分億萬富豪面臨財富驟減窘境，特別是從事旅遊、飯店和零售業的富豪。時尚品牌Ralph Lauren創辦人羅倫的資產在2個月間蒸發1億美元，降至56億美元。

(工商 )