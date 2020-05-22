新冠疫情衝擊下奢侈品需求急凍，據管理諮詢機構貝恩公司（Bain & Company）本月初報告指出，全球奢侈品銷售在第2季恐暴跌多達60％，但預估2022至2023年，可望回復到疫情爆發前的水準。

根據貝恩公司報告，服飾、珠寶、鐘錶、美容產品、配件等個人精品的全球銷售額，估計在第2季會崩跌50％～60％。

世界各國為防堵疫情擴散，暫停經濟活動並祭出社交距離規定，迫使民眾宅在家足不出戶，大多數零售商店關門歇業，國內外旅遊也停擺。

儘管多國嚴格的防疫封鎖措施，陸續傳出鬆綁解封，貝恩預估2020全年全球個人精品市場仍將萎縮20％到35％，今年銷售額估計介於1,800億至2,200億歐元之間。

這個數字顯然不及2019年，也就是疫情爆發前的2,810億美元。但貝恩預期，全球奢侈品產業可望在2022至2023年，回復到疫情前的水準，可是要視經濟趨勢、消費者信心水準、旅遊人潮及品牌能否滿足消費者需求而定。

貝恩報告另提到，中國市場消費者料扮演帶動全球奢侈品產業復甦的關鍵角色。貝恩預測，拜中國精品消費群擴張之賜，時至2025年，全球個人奢侈品市場產值料達3,200億至3,300億歐元。而從現在起的5年內，中國將囊括全球近一半的精品支出，超越去年的35％占比。

貝恩合夥人、也是報告的主要作者達比齊歐（Claudia D'Arpizio）指出：「奢侈品市場終將復甦，但整個產業可能會大幅改頭換面。」

芝加哥管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）上月發布報告預估，今年全球個人精品市場營收與去年相比，將萎縮35％至39％。

麥肯錫的分析也發現，若精品業門市持續關門2個月，歐洲與北美80％的奢侈品業上市公司，恐陷入財務困境。

(工商 )