知名連鎖咖啡星巴克22日宣布，星巴克「新竹動物園門市」將於5/24（日）盛大開幕，該店改建自新竹市立動物園遊客中心，業者表示，如果運氣好，坐在二樓還可以看到黑肚綿羊、長臂猿在樹叢中若隱若現，內裝設計上也呼應新竹動物園的意象，並首次在新竹縣市導入「新鮮現烤」烘焙商品，主打法國原料直送，全品項包含甜、鹹口味共十款，讓顧客可搭配咖啡一起享用。

據星巴克介紹，星巴克「新竹動物園門市」位於新竹市東區博愛街111號，共有兩層樓、97個座位，開幕期間祭出多項優惠活動，包括：5/24～5/29打卡「星巴克新竹動物園門市」可享第二杯飲品半價；5/29～6/21憑新竹動物園門票，也可享第二杯飲品半價；5/24起單筆消費滿600元送星巴克毛巾乙條、單筆消費滿1,200元送星巴克環保便當盒乙個，送完為止；購買GMoG動物馬克杯乙個，可獲贈中杯飲料乙杯。

星巴克表示，「新竹動物園門市」不僅保留原本圓柱塔狀造型樓梯及圓拱柱狀挑高空間，並運用星巴克門市罕見使用的天空藍綠色，點綴在一樓的藝術牆面、方柱、吧檯立面及二樓的天花板上，是為呼應新竹市立動物園門口知名的大象雕塑；另在主要藝術牆面上，也別出心裁地繪上肯亞、蘇門答臘、瓜地馬拉咖啡三大產區的動物們，亦是為呼應新竹市立動物園打造對動物友善環境的寓意。

星巴克並指出，「新竹動物園門市」是新竹縣市首間導入星巴克「新鮮現烤（Bake-in）」專案之門市，以來自法國的原料直送至門市，並於門市內解凍及烤焙，全品項共十款，兼具甜鹹口味，搭配門市內的氮氣冷萃咖啡及其他咖啡飲品，希望能讓到訪此地的顧客享受特別的星巴克體驗。

(工商 )