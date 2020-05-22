英國百年精品品牌Burberry，全球60％的門市因新冠疫情被迫關閉，受此拖累上一財年第4季（迄至3月28日）業績慘淡，同店銷售額下滑27％。Burberry表示，奢侈品產業可能要花些時間，才能從疫情的打擊中恢復元氣。

總計Burberry上財年全年營收，年減3％至26.3億英鎊，營業獲利經調整後年跌8％來到4.04億英鎊。

Burberry透露，該公司將取消派發最終股利，可因此省下1.2億英鎊，以助度過疫情危機，2021財年結束時會檢討派息政策。

Burberry周五公布的最新業績雖呈現衰退，但Q4同店銷售額減幅27％，少於分析師預期的31％，股價還是受到激勵勁揚，漲幅一度高達近5％。

Burberry與其他奢侈品品牌同受新冠疫情重創，1月底就感受到疫情衝擊，中國市場銷售量開始萎縮。待疫情全球擴散後，3月Burberry在歐洲和北美市場損失慘重。

Burberry財務長布朗（Julie Brown）表示，亞洲市場已見回溫，中國與韓國今年來的銷售業績優於去年同期。

(工商 )