梁正群、邵雨薇主演李國修經典舞台劇《昨夜星辰》將於6月底進行首演，22日彩排時受訪，劇中飾演小三的邵雨薇透露，自己與角色的愛情觀念截然不同，她笑說因為佔有慾強，不能接受另一半有小三，也拒絕自己成為其他人的小三，「我如果知道對方是有女朋友的，我就會直接遠離。」

演出舞台劇壓力超大，邵雨薇整排前一晚一度失眠，也笑說最近常會「報復型消費」，除了狂買平底鍋跟碗盤，竟買過洗大樓窗戶的機器，她大笑說：「可以遙控它上上下下的，還不錯。」但至今只用過一次。邵雨薇年初曾放話「今年想穿上屬於自己真正的婚紗」，至今同時準備舞台劇、參與多部戲劇，身邊也苦無對象出現，更自爆曾聽過男生對她的看法是「敬畏」，讓她哭笑不得。

梁正群則說，這次的角色讓他更加明白婚姻中溝通的重要性，「在親情裡面有時會因為太熟了、就忽略溝通，把一切當成理所當然，把對方說的話不當一回事、甚至厭煩，從這部戲裡更了解了要適時聆聽。」

梁正群、邵雨薇主演李國修經典舞台劇《昨夜星辰》將於6月底進行首演。（寬宏藝術提供）

舞台劇自3月底已開始排練，新冠肺炎疫情至今較為減緩，屆時將以梅花座形式進行售票，導演樊光耀雖擔憂票房，但對於演員們的表現可說讚譽有加，尤其讚邵雨薇角色情緒層次複雜，原生家庭爸爸出軌、自己又誤當了別人小三，演起來可說吃力無比。

《昨夜星辰》為李國修探討社會上兩性關係的劇作，不論是想婚、失婚、懼婚、育兒、外遇、家庭關係，在本劇中都有深入的探討，女主角庭薇（邵雨薇飾演）因為父親早先的外遇，對婚姻畏懼但又同時嚮往愛情，最後成了小春的外遇對象，兩代間的感情關係似乎是種輪迴重現，最終每個人都將會有屬於自己的歸宿。

2020年由李國修子弟兵樊光耀首次編導，王月女士擔任藝術顧問，梁正群、邵雨薇擔綱男女主角，黃采儀、劉士民、戴自華、邱逸峰、茵芙、彭丞佑、李芙蓉、有感覺Fei，老中青三代實力派優秀演員一同演出，寬宏藝術將攜手屏風表演班、表演工作坊，傳承再現李國修經典劇作，購票請洽寬宏藝術。

(中時 )