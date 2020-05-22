罷韓將在6月6日投票，名嘴邱明玉爆料，國民黨和高市府內所估算的罷韓票，已接近過門檻的70萬票，國民黨桃園市議員黃敬平點頭表示，內部民調就是60萬票。

邱明玉在政論節目《辣新聞》中表示，國民黨內部自己所估的罷免同意票70萬，他們認為罷免案會過，70萬就是已經過了門檻。

邱明玉接著表示，高雄市政府自己估算的罷韓票數是55到60萬票，可是因為全國公務人員協會理事長李來希的效應，再衝高5萬，所以現在是60到65萬。國民黨跟高市府的估算，都認為罷韓會過，大概票數是65到70萬票中間。

桃園市議員黃敬平對此頻頻點頭表示，預估的那個數值，我們看了也嚇一跳，所以我們也很緊張。他希望罷韓不要過，這個數值只是目前預估的，他寧願相信抬灣基進新聞部副主任張博洋所說的53萬，還差4萬，就能讓韓市長過關。

黃敬平也表示，高市府和韓陣營這邊，包括高雄市議會的國民黨團傳出的內部訊息是，差不多接近60萬，加上李來希的效應正負3%的誤差。也就是，過去藍營的內部民調，還有高雄市各個區回報回來的統計，大概是67、68萬票。

(中時電子報)