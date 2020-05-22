南韓中央防疫對策本部22日表示，經調查後，發現首爾梨泰院夜店群聚感染的感染源或來自歐美。另外，再多5名外國人違反居家隔離令，被南韓驅逐出境。

南韓當局分析了151名新冠肺炎患者的病毒樣本，發現梨泰院夜店感染群組的14名病人中，所有人的病毒DNA的鹼基序列一致，很可能透過同一感染源染疫。世界衞生組織（WHO）根據鹼基序列，將新冠病毒劃分為S型、V型和G型；S型和V型主要集中在中國大陸等亞洲地區，G型主要在歐美流行。

梨泰院夜店感染群組的病毒屬於G型，患者很可能是被歐美入境者傳染。至於之前大邱市新天地耶穌教會的感染群組，有67名患者的樣本有V型病毒。

另外，南韓自本月1日起要求所有入境者居家隔離。目前已增至17名外國人因違反居家隔離令而被驅逐出境，其中有人最終確診新冠肺炎，也有人因拒絕入住指定隔離點而被強制出境。

(中時 )