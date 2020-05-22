游安順在台視、八大原創戲劇《覆活》飾演邱勝翊的父親、嚴藝文的老公、跟在黃仲崑身邊工作多年的秘書，他笑稱自己外表看起來忠厚老實，剛好符合劇組尋找的角色性格。嚴藝文在和游安順首場對戲時，一開口就說：「你角色也太苦命了吧，我們見面都在哭哭啼啼！」游安順笑稱他和嚴藝文是「最熟悉的陌生人」，因為兩人在圈內不是初次見面卻是首度合作，「她和我老婆曾一起合作舞台劇有碰過面，大家也都是劇場人，所以和藝文演戲很有親切感。」

游安順當初接觸劇本時，曾納悶第一集就交代他已經死亡，好像沒什麼可以表現，後來才知道，重要戲份全落在後面劇情倒敘當年的事發過程。前面集數有幾幕他穿梭在樹林間逃亡的畫面，他透露，原先描述他遭斷手斷腳、被埋在土堆，很好奇這要怎麼拍，最後調整以簡化情境方式呈現。樹林逃亡戲雖然只有片段畫面，拍攝卻耗時大半天才完成，游安順說，回到家換下衣服才發現腳上都是刮傷，拍戲難免有些小擦傷都還好、小事。

另外他印象深刻有場父子戲，他和飾演邱勝翊幼年時期的童星郭大睿，在草坪上玩耍，兩人在試戲走位時沒按劇本走，他很隨意地用雙手翻著兒子轉圈，導演滿意成果，正式開拍時要求再來一次。游安順感觸：「自己的兒子目前5歲，雖然劇中小男孩年齡較大，會突然想到兒子再大一點，是不是也這麼活潑？!」

游安順上週在第22屆台北電影節公布的入圍名單中，以《第一鮪》入圍最佳男配角，近期參與多部戲劇、舞台劇表演，同期軋戲時認為自己像廣播調頻，演哪個角色就會自動調整設定，開拍前一晚做足功課，想好設定的角色目標，到現場跟對戲的互動、還有融入現場環境，就很容易進入角色狀態。

台視八大《覆活》游安順。（八大提供）

游安順拍攝逃亡戲，在樹林間奔跑，結束後腳上都是刮痕。（八大提供）

嚴藝文形容游安順這次角色很苦命。（八大提供）

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