不想養大子宮肌瘤，豆製品、山藥不能吃？避免月經期間大出血，銀杏葉、魚油等保健食品也不能碰？這些網路流傳的子宮肌瘤保健觀念，真的正確嗎？

台灣女性子宮肌瘤發生率高，平均每2～5位女性就有1人有子宮肌瘤，是相當普遍的婦科疾病。子宮肌瘤發生的確切原因目前仍不明，臨床上觀察到，有些女性懷孕後子宮肌瘤可能會變大，更年期後則會縮小，因此一般認為雌激素是刺激子宮肌瘤增長的原因之一。

許多有子宮肌瘤的女性為免肌瘤增生、變大，將豆製品、山藥、蜂王乳、甲魚、蝦卵、蟹黃等含雌激素食物，列為拒絕往來戶，深怕攝取過多雌激素會使肌瘤惡化；有些女性為了避免月經期血崩，也不敢服用具有抗凝血功能的魚油、葡萄籽、銀杏葉等保健食品，但這樣的觀念正確嗎？

Q1／含雌激素的食物，會養大肌瘤？

「雌激素並不是造成子宮肌瘤的唯一因素，」新光醫院營養師蘇妍臣指出，每個人的體質與子宮接受荷爾蒙的受體不同，造成肌瘤的原因也可能與遺傳、代謝、壓力、飲食、環境賀爾蒙等多重因素有關。

目前並沒有大型的人體臨床證明，豆製品、山藥、蜂王乳、甲魚、蝦卵、蟹黃等含有雌激素的食物對子宮肌瘤有影響。美國波士頓大學公共衛生學院斯隆流行病學中心研究發現，攝取大豆類食物與子宮肌瘤的產生並沒有相關性，某些體質的人攝取大豆類食物，其實有助於抑制子宮肌瘤增長。

台安醫院營養師曾祺則表示，豆製品、山藥、蜂王乳、甲魚、蝦卵、蟹黃所含的荷爾蒙還可分為動物性及植物性。

豆製品、山藥所含的賀爾蒙屬於植物性荷爾蒙，適度食用「原型食物」並不會對肌瘤造成影響；但若是「大豆異黃酮」萃取保健品，植物性雌激素含量相當高，建議先諮詢醫師或營養師再使用。

至於蜂王乳、甲魚、蝦卵、蟹黃等食物，則屬於動物性荷爾蒙。動物性荷爾蒙與女性荷爾蒙相似度較高，對荷爾蒙較敏感的族群，食用前最好也要先諮詢醫師或營養師。

Q2／具抗凝血功能的銀杏葉、魚油、葡萄籽、大蒜、生薑、人參和維生素E等保健食品，會讓月經出血不止？

蘇妍臣表示，銀杏葉、魚油、葡萄籽等，這些具有抑制血液凝結的保健食品，主要作用是防止體內形成血栓，但目前沒有直接證據顯示，補充上述補充品會造成肌瘤出血。

不過需要注意的是，保健食品屬於高濃度濃縮物，美國FDA建議，魚油一天攝取量不應超過2克、銀杏葉的攝取上限為120～240毫克，而葡萄籽的安全劑量為200～400mg。若高劑量服用，可能有延長凝血時間的風險，要謹慎使用。

（飲食多吃蔬菜、水果，BMI指數維持在標準範圍內，有助於減少子宮肌瘤發生率。圖片來源：pixabay）

※營養師不藏私 6要訣防子宮肌瘤

遺傳、代謝、壓力、飲食、環境賀爾蒙等多重因素，都跟形成子宮肌瘤有關，想要避免肌瘤增大或復發，營養師們提供以下6點要訣。

要訣1／避免吃油炸、燒烤食物：高溫烹煮的食物通含丙烯醯胺及多環芳香烴，屬於環境賀爾蒙，油炸及燒烤食物食用過多容易使體內賀爾蒙失去平衡，導致肥胖問題的產生，而丙烯醯胺在動物或細胞實驗中也證實了會造成神經毒性、基因毒性、生殖毒性及致癌性。

要訣2／避免喝酒、過度肥胖、熬夜：喝酒、過度肥胖、熬夜，都容易傷肝或引發脂肪肝。肝臟是調節賀爾蒙的重要角色，健康的肝臟可以降低子宮肌瘤形成的機率。

要訣3／維持體重：財團法人國家衛生研究院的子宮肌瘤臨床指引指出，肥胖者體內雌激素含量較高，發生子宮肌瘤的機率也可能比較高。當BMI大於25.4kg/m2，罹患子宮肌瘤的機率是一般人的2.3倍。

要訣4／多吃蔬菜水果：飲食中增加攝取蔬菜水果量，相對於經常攝取加工肉品（火腿）或紅肉者，有助於減少子宮肌瘤的發生率。

要訣5／限制咖啡飲用量：美國波士頓大學公共衛生學院斯隆流行病學中心研究發現，每日攝取超過500毫克的成年女性（建議為300毫克／日），罹患子宮肌瘤風險可能會增加。（約是超過1杯半至2杯大美式／天）

要訣6／規律運動：上述研究也提到，每週規律運動7小時以上的女性，與每週運動小於2小時的女性相比，每週運動7小時以上，最高可降低40％的子宮肌瘤風險。

(中時電子報)