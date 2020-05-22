受到滯留鋒面、及西南氣流雙重影響，全台一片雨濛濛，氣象局針對全台22縣市發布大豪雨特報，尤其南部被雨彈炸一整天，許多地方傳出災情，而高雄鳳山有位男子在雨中洗頭，網友拍下過程分享臉書，不少人笑說「是有故事的男人」。

男子淡定在雨中洗頭(圖片取自/台灣新聞記者聯盟)

網友在臉書分享一段影片，地點位於鳳山海洋一路，一名男子上半身赤裸，下半身穿防水長褲，頭上滿是肥皂泡泡，站在馬路邊洗頭，苦中作樂、卻又霸氣的模樣掀起網友熱烈討論，替男子擔心用雨水沖洗，恐怕會禿頭。

苦中作樂不只洗頭男，高雄有位網友，在臉書「爆廢公社」分享照片，表示高雄下大雨害他不能種田，只能拿出「彩虹小馬泳圈」戲水，網友笑翻留言「田僑仔的雨天休閒就是這麼的樸實無華」。

22日全台降雨一整天，高雄多處傳出淹水災情，岡山區、梓官區則發布一級淹水警戒；屏東還傳出因為雨勢加上狂風，景觀餐廳的戶外桌椅，被吹翻砸破玻璃門，驚悚一瞬間嚇壞老闆。

(中時電子報)