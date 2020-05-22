Vidol原創微劇《限時同居侯八天》播出後創下單集160萬觀看，總流量更達600萬人次觀看，劇組慶功加碼彩蛋，特別邀請該劇演員一同參與歌曲〈暴風圈〉演唱，並與主唱嘎嘎一同合唱錄製，第一次錄音讓得男主角宋偉恩難得緊張，閒聊過程中宣稱「從小聽嘎嘎的歌長大」，氣得嘎嘎開玩笑表示，要請後製寫上大大的「不會講話」，讓眾人大笑不已。

《限時同居侯八天》片尾曲由「星光三班」盧栗莉攜手前前「MP魔幻力量」主唱嘎嘎一同打造。日前特別錄製新版片尾MV彩蛋邀請該劇演員宋偉恩、勵政達一同獻聲，以男方角度唱出愛情糾結的矛盾狀態，低沈沙啞的嗓音搭配原唱盧栗莉華麗的真假音轉換，幾人首次合作就拉扯出一首走心的情歌作品。

勵政達則表示自己壓力頗大，在眾人起鬨中不斷暗示自己不擅唱歌，開口清唱後卻獲得了眾人一致讚揚，連嘎嘎也在一旁驚豔的直點頭。盧栗莉笑著表示「演員都太會演了！每個都說很緊張，一進錄音室超會唱！」首次參與歌曲錄製，演員們皆被盧栗莉的現場歌唱實力所震撼，花絮於Vidol平台獨家播出後，網友接連表示「溫柔的低音炮聽的好酥麻」、「兩人怎麼都這麼會唱啦」。該劇每週五將於Vidol TV、三立新聞網及「女孩要幹嘛」YouTube同步播出。

(中時 )