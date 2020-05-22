南海風雲，國民黨立院黨團今天在立法院院會建請蔡英文總統登太平島以宣示主權，以及海巡署強化東沙島與太平島戰備整備的兩項公決案，民進黨黨團則提議交付黨團協商。由於立法院本會期將於5月底結束，因此兩公決案形同放入冷凍庫。

國民黨團指出，2016年7月12日，南海仲裁案我太平島被降格為礁，立法院7月15日進行朝野協商，決議發表對南海仲裁案的共同聲明，指仲裁庭將我太平島降格為「礁」有違事實，貶抑我國作為主權國家之地位。2008年及2016年，我國元首陳水扁總統及馬英九總統均親往太平島視察駐守人員及島嶼建設，確定我國主權占有事實。

國民黨團建請蔡英文總統於今年5月20日就職後，在國安單位準備充足、適當時機、安全無虞條件下，擇期親往太平島視察駐守人員與島嶼建設，敦促東沙島、太平島戰備整備計畫，宣示我國捍衛南海疆土決心。

國民黨團另建請建請海巡署與國防部積極強化東沙島及太平島戰備整備，儘速落實南海諸島港口浚深及碼頭整修計畫、100 噸級巡防艇建設避颱強化工程計畫、碼頭岸水油電設施增建計畫、加裝助導航設施等計畫應加速進行，以強化東沙島、太平島駐島與執行巡護任務的能量，讓火力、噸位、耐浪力及續航力均較具優勢之 100 噸級巡防艇常駐東沙島及太平島，使東沙島及太平島成為人道救援中心及運補基地，提升維護南海主權與捍衛漁權功能，落實南海海域巡弋任務，宣示我國捍衛南海疆土決心。

(中時 )