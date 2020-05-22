正當小美和男友濃情密意，準備天雷勾動地火，但在重要關頭，「那裡」竟然飄出陣陣異味，讓雙方都好尷尬，小美羞得想挖個地洞躲起來，男友也瞬間「性」趣缺缺……。其實夏天來襲，女性私密處容易因為熱、悶、濕而感染，甚至出現異味。中山醫院婦產科主治醫師郭安妮也說，夏天因私密處感染、出現異味就醫的民眾，大約會增加1～2成。

私密處異味和分泌物脫不了關係，有句俗話說「十女九帶」，可見白帶是婦女常見的困擾。在正常情況下，分泌物應該呈現透明偏白色，有一定的濕潤度，郭安妮表示，私密處通常沒有特殊的味道，若是如廁、親密行為時聞到異味，大部分都是因為私密處感染，可能會出現黃、綠色分泌物，伴隨濃濃異味。

除了私密處感染之外，還有3種情況，可能會讓私密處飄出異味：

1.汗腺、頂漿腺分泌旺盛，有汗臭味、狐臭味：有些人本身汗腺和頂漿腺分泌比較旺盛，私密處也有汗腺分布，因此可能會出現汗臭或是狐臭味。

2.內褲上殘留的尿液，產生尿騷味：女性如廁後沒有擦拭乾淨，或是有漏尿情況，尿液沾到內褲，就會飄出尿騷味。

3.生理期時，容易有血腥味：台灣氣候潮濕悶熱，再加上使用衛生棉，生理期時容易出現血腥味。

所以自己和伴侶也可以透過味道，來判斷私密處的狀況，如果是魚腥味，代表私密處感染，最好就醫處理；如果是尿騷味，則要注意清潔，或是尋求專業幫助，改善漏尿問題；飄出狐臭味的話，就代表私密處頂漿腺分泌旺盛，可考慮微創手術切除頂漿腺，根除問題。

（醫師提醒，如果私密處長期反覆發炎，嚴重恐怕會導致不孕，建議儘快就醫，對症下藥根治。圖片來源：康健雜誌）

●這3種陰道感染最常見 快看看你是哪一種？

1／黴菌性陰道炎

以白色念珠菌最常見。念珠菌原本就和其他菌類共生於陰道內，菌叢平衡時並不會發病，但只要弱酸性（pH3.8～4.5）的陰道環境鹼化（pH＞4.5），好菌減少，念珠菌就會急速繁殖造成發炎。分泌物會呈現白、黃白色豆腐渣、乳酪狀， 常伴隨搔癢、刺痛感、燒灼感，私密處可能會出現紅腫現象，也可能有小便疼痛、性交疼痛等狀況。

2／細菌性陰道炎

當陰道內好菌減少，厭氧菌過度孳生，導致發炎，和黴菌不同的是厭氧菌會帶來明顯的異味。分泌物通常呈現白灰、黃綠色，會出現魚腥味，有些人會伴隨分泌物增加、搔癢、刺痛、性交疼痛、小便疼痛等症狀。

3／滴蟲性陰道炎

滴蟲多是透過性行為感染，即使伴侶沒有症狀，還是要接受檢查、一起治療，否則容易反覆感染。分泌物呈現黃、綠色泡沫狀，會散發惡臭，可能產生外陰搔癢、紅腫疼痛、性交後特別不適或是頻尿、排尿有灼熱感等泌尿道感染症狀。

若是有私密處感染的狀況，最好還是儘快就醫檢查，郭安妮提醒，不要自行到藥局買藥，由醫師判斷才能對症下藥，解決問題，若是長期反覆感染，嚴重可能導致不孕或變成子宮外孕，千萬不能輕忽。

（多喝水、充足睡眠是預防私密處感染最簡單、重要的方法。圖片來源：康健雜誌）

●日常保養和飲食雙管齊下 避免私密處異味揮散不去

夏天潮濕、悶熱，很容易引發私密處感染、發炎，或是遇到免疫力較低下時，也較容易出現感染狀況。

除了維持良好衛生習慣外，郭安妮建議，可以多注意下列提到的小細節，好好呵護私密處，讓私密處感染、異味遠離你：

1.保持通風：避免穿著緊身長褲、安全褲、生理褲，建議可穿裙子或是寬鬆的褲子，保持通風。至於護墊，在健康狀態下不建議使用，如果要用，要記得至少2小時就要更換一次，且最好選擇沒有味道的護墊。

2.清洗私密處只清洗外陰部即可，不可清洗內陰部：其實在健康狀態下，不須特別使用私密處清潔用品，陰道內含有乳酸菌，有自潔能力，能夠維持陰道的酸鹼值，殺死其他壞菌，過度清潔，反而會破壞私密處的天然保護層。

3.補充足夠水分：每天至少喝1,500～2,000ml的水，如果夏天汗流較多，就需補充更多水分，另外在親密行為之前，也可以先多喝點水，親密行為後再如廁，把細菌帶走。

4.睡眠充足：建議11點前上床睡覺，不要熬夜，才能提升免疫力，減少感染、復發機會。

郭安妮也分享，曾遇過民眾會用精油、噴香水在內褲上，希望可以蓋住異味，但私密處非常脆弱、敏感，如果要用也要選擇私密處專用乳液、香水，否則可能也會造成感染、刺激。

（吃一些無糖優格，或含益生菌的保健品，有助於維持體內菌叢的平衡。圖片來源：pixabay）

除了日常保養，飲食其實也有幫助，但並不是吃什麼食物，就會有什麼味道，營養師李錦秋指出，飲食有助提升免疫力、平衡私密處的酸鹼值、抗氧化，達到預防感染等效果。

1.補充好菌：私密部位的健康要靠私密處內的活菌平衡環境，好菌夠多才能建立最佳保護罩，郭安妮也說，想要預防、改善私密處感染，平時可以固定補充私密處專用益生菌保養，或是吃無糖優格也有幫助。

2.增強免疫力：建議可以多吃大蒜、薑黃有助於增強免疫力、抗菌，或是攝取像芭樂、奇異果、蔓越莓等富含維生素C的食物，降低感染風險。

3.平衡酸鹼值：鳳梨、柑橘類水果、果醋、不加糖的蔓越莓等，能夠幫助平衡體內的酸鹼值，維持私密處健康。如果有反覆泌尿道感染問題，也可補充蔓越莓。

4.對私密處有益的食物：另外也可多吃對私密處有幫助的食物，像是毛豆中的植物性雌激素可幫助陰道潤滑，有效預防陰道乾癢、亞麻籽豐富的omega-3脂肪酸及植物性雌激素，保護私密處健康很有幫助、地瓜含有豐富的維生素A，可強健子宮壁，刺激荷爾蒙分泌。

另外像是紅肉、海鮮、酒可能會影響酸鹼值，讓私密處容易感染，李錦秋也提醒，白色念珠菌喜歡有糖的環境，所以最好戒糖，避免精緻甜食及含糖飲料，否則可能會不斷復發。

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(中時電子報)