東森戲劇《姊妹們 追吧》現正熱播中，劇中阿喜企圖攀上洪都拉斯，且手段越發大膽，引得老婆柯淑勤吃醋不已。面對年輕美女倒貼，洪都拉斯雖不敢偷吃卻暗爽在心，就連夢中都浮現兩人接吻的幻想意境。兩人過去都是綜藝合作，這回對戲第一天就要揣摩吻戲，讓兩人直呼超不適應。

這場接吻戲兩人要緩緩走向對方，如偶像劇般牽手凝視、深情呼喊對方的名字後，畫面才借位接吻淡出。雖然沒真的親下去，但彼此要以幾乎吻到的角度靠近後，才慢慢轉頭帶過，其實難度更高。洪都拉斯說「我跟阿喜嘴唇幾乎不到一公分的距離，還要維持這個間距互相順時鐘轉。且導演不停說要近一點、近一點，表情還要很真摯，拍完我跟阿喜的後頸都痠到不行。」

22日劇情中，阿喜更直接登門跟柯淑勤較勁，讓柯淑勤怒罵對方此舉根本是侵門踏戶來嗆聲。兩人還藉著新舊的鍋子互嗆，一個暗示對方是用過膩了的舊貨，一個則酸對方外表看似漂亮，其實就是金玉其外敗絮其中，火藥意味濃厚。

阿喜還故意以奶「頂撞」柯淑勤，暗示自己有著青春的肉體，柯淑勤還慘被她的胸部彈開，被撞的一個踉蹌、處境狼狽。看似嗆聲現場其實超歡樂，兩人還因太像閨蜜玩鬧，一度被導演虧「妳們要互懟啦！不能像姊妹情一樣」，直呼歪樓成女女戀的百合劇情。

《姊妹們 追吧》洪都拉斯跟阿喜關係曖昧。（東森提供）

《姊妹們 追吧》阿喜對柯淑勤炫耀身材。（東森提供）

《姊妹們 追吧》柯淑勤懷疑丈夫不忠傷心欲絕。（東森提供）

《姊妹們 追吧》阿喜不斷暗示嗆聲要柯淑勤放手。（東森提供）

(中時 )