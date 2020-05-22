韓星黃致列加入陸綜《爸爸去哪兒》系列第四季，與9歲萌娃李亦航組成「跨國父子檔」，機靈古怪的李亦航曾過去曾自曝「我爸是鹿?」，引起粉絲誤會，這回同台黃致列，讓眾人驚訝「也長太像了吧？確定不是親生的？」為打破語言障礙，黃致列隨身攜帶中文字典苦背，李亦航也暖回：「他聽得懂我的話，我也聽得懂他的話。」兩人更超越語言用眼神交流，在遊戲關卡中拼全力完成。

《爸爸去哪兒》系列第四季除了黃致列，還加入董力及張倫碩等「實習奶爸組」，以及「專業奶爸組」蔡國慶、沙溢與田亮，在黑龍江、新疆及寧夏等地開啟6次2天1夜的旅行。其中沙溢搭檔胡可的寶貝安吉（沙俊伯），有著「24K純爺們」的封號，是個名副其實的表情包，霸氣的東北口音及「實力坑爹」的技能，一舉一動都能讓全場哄堂大笑。

沙溢看似開明，他自曝在家對安吉很嚴厲，「我時常會唸他，所以他也很怕我，我們就像最熟悉的陌生人。」不料安吉聽了相當不認同，直說「你會打我啊！」嚇得沙溢直呼：「你別亂講啊！什麼時候打你的，你倒是講講看啊！」安吉委屈說：「我小時候。」聽得沙溢哭笑不得。

回憶拍攝期間，沙溢因為班機延遲，無法與安吉同時抵達目的地，連遊戲關卡開始了，仍不見沙溢身影，看著一旁的寶貝們開心讓爸爸背著爬上近2千層的階梯，一一抵達湖南著名的紅石林村，安吉雖然面露失望，但不哭不鬧，自我鼓勵徒步攻頂，連田亮提議要背他60秒，深怕田亮累壞的安吉，3秒後就自己跳下，說「我體驗就行了。」事後沙溢淚崩表示相當內疚，卻又非常感動。《爸爸去哪兒》第四季23日起將於每週六、日晚間6點於中天綜合台36頻道播出。

黃致列和李亦航相貌神似，不少粉絲驚呼「也長太像了吧？確定不是親生的？」（取自微博）

《爸爸去哪兒4》沙溢和安吉搭檔父子組。（中天綜合台提供）

《爸爸去哪兒4》。（中天綜合台提供）

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