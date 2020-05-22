自今年1月底傳奇巨星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)遭逢意外過世後，NBA再傳噩耗，前爵士隊總教練、名人堂教頭史隆(Jerry Sloan)在台灣時間22日宣告辭世，享壽78歲。

78歲的史隆在2016年時患上帕金森症以及路易體失智症，從此之後健康情形每況愈下。事實上本月18日，爵士傳奇球星卡爾馬龍(Karl Malone)才在節目上直言史隆的狀況真的很糟糕，邀請觀眾與他們一起為史隆集氣、祈禱，沒想到僅過不到4天，就傳來史隆病逝的噩耗。

史隆最輝煌的時期不在於球員身分，而是爵士教練身分，1988年接任爵士總教練後，帶領爵士持續成長，在1997、1998更是連續上演與公牛王朝的對決，底下子弟兵馬龍與史塔克頓(John Stockton)在總冠軍賽對抗喬丹(Michael Jordan)與皮朋(Scottie Pippen)的畫面至今依舊讓球迷津津樂道。

與公牛王朝二度對抗的失利後，爵士隊由盛轉衰，雖然依舊能保持一定競爭力，但幾乎都在季後賽首輪就出局，直到2005年選來德隆威廉斯(Deron Williams)後，搭配原本的布瑟(Carlos Boozer)、歐庫(Mehmet Okur)與奇里蘭科(Andrei Kirilenko)，在06年才又一次爆發，但運氣不佳，先後碰上馬刺與湖人盛世，都在季後賽次輪出局。2011年與威廉斯爆發衝突，黯然離隊。

不少粉絲最大的遺憾在於，史隆終其一生，依舊沒有拿過NBA最佳總教練，但卻無損其地位，在2009年入選名人堂，但在2016年罹患帕金森症後，健康情形越來越差，在台灣時間22日帕金森症的併發症和路易體痴呆症去世，享壽78歲。

(中時電子報)