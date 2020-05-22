「世紀對決：冠軍慈善高球賽」（The Match：Champions for Charity）即將於本周日（24日）登場！這場兩大球王老虎伍茲（Tiger Woods）與菲爾．米克森（Phil Mickelson）正面交鋒的賽事備受矚目，預計可募得千萬美元用於對抗新冠肺炎疫情。

此賽事將於佛州金牌高爾夫俱樂部（Medalist Golf Club）舉辦，採取「二對二」方式，由伍茲搭檔NFL退役名將曼寧（Peyton Manning），對決米克森與坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Tom Brady）的組合。

在華納媒體（WarnerMedia）的主導下，四位球星攜手為疫情募款，賽事將透過電視轉播，而全部募得款項將捐給美國紅十字會與「拯救小型企業計畫」（Save Small Business）等慈善單位做為抗疫之用。

伍茲經紀人斯坦伯格（Mark Steinberg）表示：「四位球星都非常有料、競爭心很強，肯定奮戰到底。我們預估至少募得一千萬美元，甚至可能達到兩倍。」

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