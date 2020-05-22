果陀則聯手卡米地喜劇俱樂部，請來曾演紅「海浪法師」的脫口秀喜劇演員「壯壯」陳彥壯，化身為「台版麻理惠」，製作「心跳到不要不要の人生整理術」Youtube頻道節目，和廣大網友分享居家整理的趣味斷捨離心法，打造即時的生活娛樂、博君一笑。

陳彥壯近期在Netflix影集《誰是被害者》中演出一名建設公司主管，這回詮釋「折騰麻理惠」，他看遍原型麻理惠所有居家整理的影集，期望融會貫通本人精神思考層面，走出另一番創作搞笑路線，消息一出，已經有不少網友樂歪，留言「跪求到府拍片整理」。

果陀娛樂影視部業務統籌洪筱芸提到企劃源起，表示當初希望在線上頻道做節目的初期，就設定「接軌最新話題流行趨勢」方向，「疫情來襲，有感於民眾待在家中的時間變長，也比較少出門走進劇場看戲，於是發展短喜劇這個方向，讓民眾在整天忙碌的工作之餘，還可以打開10分鐘會心一笑、捧腹大笑。」

《心跳到不要不要の人生整理術》5月22日晚間8點於「果陀娛樂Youtube頻道」準時上片。系列影片也將於每週五固定播出，歡迎訂閱追蹤開啟小鈴鐺。

果陀則聯手卡米地喜劇俱樂部，製作「心跳到不要不要の人生整理術」Youtube頻道節目。（果陀娛樂提供）

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