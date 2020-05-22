超前部署？大陸全國人大即將審議「港版國安法」，港府宣布全力支持之際，港媒報導，22日晚間，近百名全副武裝的防暴警進入中聯辦戒備。消息稱，警方已兵分四路駐守「高危」地點，包括中聯辦、政府總部、禮賓府及警察總部，其中在中聯辦更是重兵鎮守，荷槍實彈的防暴警分乘兩架旅遊巴到達中聯辦，搬運大批手擲催淚彈、橡膠彈及胡椒噴劑等入內，防止有人搗亂。

香港東網報導，22日晚間8時40分左右，首輛滿載防暴警的旅遊巴士駛抵中聯辦對面，旅遊巴士在路邊停留約10分鐘後，有2名防暴警先行下車，穿過水馬進入中聯辦。未幾，2人再次折返旅遊巴士，隨即約有50名防暴警相繼下車，並將車廂內的重型裝備器材，以人手及手推車送入中聯辦。整個過程僅約5分鐘，之後部分警員便登車離去。

至晚上約9時40分，再有一輛載滿防暴警的旅遊巴士及一輛警車到場，警員打開旅遊巴士車側的行李箱，然後再有約數十名防暴警步入中聯辦，從大樓內將一批物件搬運上車。陸媒現場目擊，包括催淚彈、警方使用的警告旗幟等。與此同時，約有30名防暴警則沿干諾道西向中環方向前行。

(中時 )