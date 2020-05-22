台南善化茄拔排水護岸第二期治理工程經費是行政院副院長陳其邁協助爭取。（台南市新聞處提供／劉秀芬台南傳真）

近日大雨不停，行政院副院長陳其邁22日晚間南下，到台南善化巡視他爭取補助的善化區茄拔排水護岸第二期治理工程，市府水利局已於汛期前如期完成，陪同的台南市長黃偉哲爭取延續工程800公尺約2億元經費，陳其邁表示全力支持。

黃偉哲表示，因為梅雨鋒面侵襲的影響，今天到各地去看一些水利工程，是不是還可以經得起考驗，晚上來到茄菝視察去年副院長陳其邁南下巡視時候所爭取到兩邊護岸的工程。

善化區嘉北里一帶，歷年颱風豪雨發生時，屢有積淹水事件發生。主要原因為該區域主要連外排水路-茄拔排水尚未完成全段整治，以致部分渠段通水斷面束縮，洪水無法順利排放。

茄拔排水全長約2.55公里，已完成1445公尺之整治，大幅降低上游聚落淹水情形。陳其邁爭取的4500萬元經費，則用來將兩岸設置RC護岸707公尺，將渠道由現有4公尺寬拓寬至8至12公尺，提升排洪能力，已於今年4月14日完成整治。

黃偉哲說，茄拔排水護岸工程經費4500萬元，去年中央經費預算很快就到位，中央水利局跟六河局已如期如質完成工程，在這次的梅雨鋒面的侵襲上發揮功效。

黃偉哲強調，茄拔排水護岸第二期治理工程已完成，現在又延續後面到高速公路，由於高速公路需要潛盾，雖只有800公尺，但經費需要2億，希望副院長幫忙爭取經費，以台南市過去的不錯的成績單，如期、如質快速地完成，後續的經費可以更快來支持，陳其邁則允諾支持。

(中時 )