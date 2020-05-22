美國一名因患有紅斑性狼瘡而連續服用羥氯喹(hydroxychloroquine)長達19年的女子近日對媒體表示，這款藥她遵循醫囑服用了這麼多年，但還是確診感染了新冠病毒。當她看到美國總統川普聲稱羥氯喹可以預防新新冠病毒的說法，「簡直快要抓狂了」。

據《每日郵報》報導，這名來自威斯康辛州、化名為Kim的女子稱，羥氯喹根本無法預防新冠病毒，「我自己就是活生生的例子」。自疫情開始後，金表示自己只會在購買生活用品時出門，並在生活中做好各種預防措施，不料還是在4月中出現症狀，經檢測之後確診感染了新冠肺炎。

原開發用於抗瘧疾的羥氯喹具有調節免疫系統的功能，但對新冠病毒無預防與治療功能，反而增加感染後的死亡風險。（圖／美聯社）

Kim表示，她聽到確診新冠病毒時非常震驚，「我一直有吃羥氯喹呀！」「好吧！確實也沒有哪個醫生說那個可以治療或預防新冠病毒」。

報導說，羥氯喹最初被開發時用於治療瘧疾，但現在部份會被用於治療紅斑性狼瘡和關節炎。

Kim告訴媒體說，當她知道確診新冠病毒時，感覺像判了死刑。後來她在住院7天，進行輸氧與血漿治療，現在正逐漸康復中。

她表示，希望透過媒體向試圖服用這種藥物提出嚴重警告，讓他們知道羥氯喹對預防感染新冠病毒沒有作用，還是應該加強保護措以免於受病毒侵害。

報導指出，羥氯喹可以做為免疫調節劑，也因此醫生用它來治療紅斑性狼瘡，因也因為如此，有人認為其調節免疫系統的功能也能對抗新冠病毒。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）專家指出，羥氯喹不會顯著增加新冠病毒感染的風險，但是它確實有嚴重的副作用，其中包括引起心臟心律失調問題，而這個副作用對新冠病毒患者尤其危險，因為現在有證據表明該病毒會攻擊心臟和血管。

川普先前曾公開表示，他已定期服用羥氯喹藥物一周半時間，用於預防感染新冠病毒。雖然不確定這種藥物是否會有效，但他認為，就算無效，也不會讓人「生病或者死亡」。這段談話引起風波數日後，白宮聲稱川普將停止服用羥氯喹藥物。

(中時電子報)