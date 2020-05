還記得小學、國中時透過家庭聯絡簿上的「日記欄」和導師分享生活中點點滴滴的時光嗎?不過有位國中生竟使用「文言文」來寫日記,家長直呼自己的小孩是否是古代詩人轉世。沒想到,老師也不惶多讓,竟用「英文」神回覆。日記曝光後,網友直呼:這對師生超有才!

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》上表示,「時不時在鵝子(兒子)聯絡簿裡看到文言文抱怨,前世可能是哪位古代詩人吧。」並貼出一段日記,文中原PO的國二兒子巧用文言文來抱怨,回家後被要求做家事,自己的弟弟卻有差別待遇。加上文言文後,顯得十分逗趣。

內文表示:「返厝似至水深處,無處棄之。舍弟閒置於椅,正是無所事事之謂也;喚,無動於衷;不易使其立,家嚴後至咱旁,使其坐,使我做。二者如此之劣,不曉炸吾何時?」沒想到一山還有一山高,見到學生的文言文日記,老師竟用「英文」回說「Because you are the elder brother, they believe you can do it better.(因為你是哥哥,所以父母相信你可以做得更好)」。

貼文曝光後,原PO兒子讓網友直呼「太有才了!」、「兒子寫得好」、「穿越時空來的」。不光是兒子,師生都很有才,這段「文言文配英文」也讓眾人紛紛讚說「一個古文,一個英文...這對師生有才」、「一個文言文,一個英文,老師神回」、「兒子寫得好,老師回的妙」、「古文搭英文佩服佩服」。

(中時電子報)