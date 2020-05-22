還記得小學、國中時透過家庭聯絡簿上的「日記欄」和導師分享生活中點點滴滴的時光嗎？不過有位國中生竟使用「文言文」來寫日記，家長直呼自己的小孩是否是古代詩人轉世。沒想到，老師也不惶多讓，竟用「英文」神回覆。日記曝光後，網友直呼：這對師生超有才！

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》上表示，「時不時在鵝子（兒子）聯絡簿裡看到文言文抱怨，前世可能是哪位古代詩人吧。」並貼出一段日記，文中原PO的國二兒子巧用文言文來抱怨，回家後被要求做家事，自己的弟弟卻有差別待遇。加上文言文後，顯得十分逗趣。

內文表示：「返厝似至水深處，無處棄之。舍弟閒置於椅，正是無所事事之謂也；喚，無動於衷；不易使其立，家嚴後至咱旁，使其坐，使我做。二者如此之劣，不曉炸吾何時？」沒想到一山還有一山高，見到學生的文言文日記，老師竟用「英文」回說「Because you are the elder brother, they believe you can do it better.（因為你是哥哥，所以父母相信你可以做得更好）」。

貼文曝光後，原PO兒子讓網友直呼「太有才了！」、「兒子寫得好」、「穿越時空來的」。不光是兒子，師生都很有才，這段「文言文配英文」也讓眾人紛紛讚說「一個古文，一個英文...這對師生有才」、「一個文言文，一個英文，老師神回」、「兒子寫得好，老師回的妙」、「古文搭英文佩服佩服」。

(中時電子報)