美4月失業率43州創歷史新高 23:152020/05/22 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工統計局（US Bureau of Labor Statistics）22日表示，4月份，全美50個州和哥倫比亞特區的失業率上升，非農就業人數下降。其中內華達州的失業率最高，來到28.2%。此外，43個州的失業率也創下歷史新高。統計數據顯示，失業人數最多的三個州依序是加州（230萬）、紐約州（180萬）和德州（130萬）。 (中時 ) #失業率 #個州 #4月 #43 #創歷史新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 FED主席：美第二季GDP恐萎縮30％ 明年才可能好轉 18:152020/05/18 國際 疫情重傷美就業市場 專家揭危機中唯一解方 11:222020/05/19 財經 香港失業率升至5.2％ 逾10年新高 17:102020/05/19 財經 美經濟前景 鮑爾、穆努欽不同調 04:102020/05/21 全球財經 《國際社會》全球確診破500萬 南美疫情急升 11:082020/05/21 財經 藍轟綠勞動政見跳票 勞保基金2028年將破產 12:322020/05/21 政治 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 23:552020/05/21 財經 陸工作報告：城鎮失業率增至6％ 新增就業減100~900萬 09:372020/05/22 財經 受疫情影響 4月失業率升破4％ 近7年同月新高 16:342020/05/22 財經 4月失業率飆高 勞團建議啟動「積極就業因應指揮中心」 21:282020/05/22 生活 國際熱門新聞 金正恩神隱 北韓罕見認了領導人不是神 - 國際 金正恩近況不妙？小蟲：「這一幕」有些不對勁 - 國際 蓬佩奧促陸三思港版國安法提議 - 國際 巴基斯坦客機墜毀住宅區 107人生死未卜 - 國際 巴基斯坦墜機悲劇數人生還 銀行家奇蹟僅受輕傷 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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