美國勞工統計局（US Bureau of Labor Statistics）22日表示，4月份，全美50個州和哥倫比亞特區的失業率上升，非農就業人數下降。其中內華達州的失業率最高，來到28.2%。此外，43個州的失業率也創下歷史新高。統計數據顯示，失業人數最多的三個州依序是加州（230萬）、紐約州（180萬）和德州（130萬）。

(中時 )