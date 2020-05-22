罷韓投票在6月6日舉行，根據一份罷韓民調，有54.4%的民眾表示同意罷免。名嘴李正皓拿來一算後竟發現，會去投罷免韓國瑜的選票，大約78萬選票。

該民調是由台灣基進黨委託山水民意研究公司針對設籍高雄市、20歲以上成年人作電訪，有效樣本1074人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約±2.99％。針對是否支持罷免，有54.4％受訪者同意罷免、26.5％不同意罷免、19.0％則無明確意見。

李正皓在政論節目《台灣最前線》中表示，看了這個民調，越來越有信心。若罷韓未過，他加碼發送到200片雞排。他覺得罷韓投票一定會超過70萬，一定會過。

李正皓指出，這個民調透露出幾個玄機，首先2月7日作民調訪問時，一定會去投票的人有44％，但是5月20日，一定會去投票的只有39%，掉了5％。這個一定會去投票的人，去支持或是不支持韓國瑜嗎？可是這個5%，他評估就是韓國瑜的蓋牌策略奏效，因為2月7日韓國瑜還沒有蓋牌，還沒有叫韓粉不要去投票，所以不管是挺韓的或反韓的都會說，一定要去投票，所以那時有44%，現在39%。

第二個部分，如果去投票的話同意票的人占73%、不同意票的人占10%，39%會去投票跟投同意票73%相乘，大概就是差不多34%左右的選民，會去反對韓國瑜，換算成選票78萬選票。

(中時電子報)