24小時營業敦南誠品店將在5月31日吹熄燈號，藝術團隊「非常林奕華」與誠品一起策畫出《深夜書店之一千零一頁》舞台劇，獻給即將熄燈的敦南誠品，邀來凱渥藝人趙逸嵐（小8）、路嘉欣（小路）等參與演出。趙逸嵐第一場售票演出《約會 A Date》、以及路嘉欣推出人生第一本流浪貓領養的書《帶你回家的小路》，都在敦南誠品店留下人生「第一次」的青春印記，這次參與陪老書店一起謝幕，但疫情影響，策畫團隊忍痛將連續17天的深夜演出，轉換成另一種觀賞方式「線上讀劇」。

在《深夜書店之一千零一頁》中，小路飾演患有臉盲症的書店店員「周寧」，為了要融合在角色裡，必需要用極短的時間去了解劇中會提到的書籍與電影，她最開心能講到自己最喜愛的電影《海上鋼琴師》，虛構中的真實也啟發許多聯想，小路說「若當眼睜睜看著心愛的人，或信任的人對著我說謊的時候，我會不想看清那樣的臉孔，太悲傷了。」也詼諧的表示在現實生活中，當遇見想不起來卻又熟悉的臉孔，會產生一點臉盲症症狀，所以她現在很努力用合照的方式，把每一位與她真心交流的朋友一一記住。

小8以神秘人的角色遊走在劇本時空中，好似能看到未來，反觀現實生活裡的她，其實並不會想看到自己的未來，小8直率說「也許看到未來會讓我明確知道我的目標，但也限制了很多的可能，那就不有趣了。」讓她從過去的失敗或挫折中，重新學習和認識自己。但若以過去、現在、未來選擇其一重返，趙逸嵐會選擇現在出門去一趟敦南誠品店，因為它即將成為過去，在那之前她會想再去緬懷曾經等待、相遇與路過的那段青春，也許還會再「遇見」孫燕姿。《深夜書店之一千零一頁》5月22至24日連續三天，每晚20:00-21:00，鎖定誠品書店 eslite bookstore臉書直播。

小8、小路與友人合影。（凱渥提供）

小路落落大方巡迴音樂會曾在敦南誠品舉行。（凱渥提供）

小路與愛貓紅大詞。（凱渥提供）

《深夜書店之一千零一頁》舞台劇將改以線上讀劇方式。（凱渥提供）

(中時 )