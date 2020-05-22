大陸國務院總理李克強今年政府工作報告中，涉及兩岸關係部分，首次未提「堅持九二共識」，國民黨發言人洪于茜表示，李克強的報告顯示大陸目前重點是經濟振興舆疫情防控，没説不代表政策改變。

大陸國務院總理李克強今年政府工作報告，涉及兩岸議題提及，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來」。

對此李克強首次未提「堅持九二共識」，國民黨發言人洪于茜表示，李克強的報告顯示大陸目前重點是經濟振興舆疫情防控，没説不代表政策改變，國民黨會持續觀察，大陸專注於經濟振興與疫情防控，對兩岸都是好事。

國民黨改革委員會兩岸小組今天開會，也針對人大工作報告進行討論，與會者認為，對岸此次沒有提九二共識，也沒有提和平，代表對岸覺得九二共識與和平有對應關係，有待觀察。

另一名與會委員表示，蔡英文總統與李克強都沒提到九二共識，被綠營解讀「民共對話」出現契機，但他堅定認為民進黨與共產黨間不存在對話空間，因為中共的底線就是要民進黨講出九二共識，若不談九二共識，就要講清楚一中，建議蔡英文必須提出和中共對談的具體作法。

(中時 )