豪雨襲台，迎戰罷免拚勘災的可不止高雄市長韓國瑜一人，行政院副院長陳其邁晚間表示，晚間已連趕台南、高雄兩地視察災損，他並提醒民眾，嚴防大雨，要小心！

全台暴雨沒有澆熄罷韓案，陳其邁透過勘災，也跟韓國瑜暗中較勁。陳其邁晚間在臉書表示表示，這兩天受到西南氣流伴隨滯留鋒面影響，對南部地區造成積淹水災情。蘇揆及行政院，緊盯豪雨災情，嚴陣以待。看到雷達圖上代表強降雨的大紅色區塊不斷往台南、高雄移入，不少鄉親、農漁民告訴他災情及農作物受損情形。傍晚會議一結束，就趕到台南、高雄。一路大雨一直落，真的令人擔心。

陳其邁晚上8點抵達台南，瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水。 他說，去年7月他下來聽完六河局簡報後，隨即允諾從前瞻基礎建設補助4500萬元，改善善化區茄拔聚落每逢颱風豪雨常有的區域性淹水情形。在台南市長黃偉哲、台南市政府團隊及河川局的努力下，已在這次豪雨發揮相當整治成效，沒有造成淹水情形。

他表示，趕回今天雨勢較大的高雄，晚上9點半，抵達典寶溪排水視察D區滯洪池工程。中央在2018年全額補助8500萬元，已在去年10月中旬完工啟用，最大蓄洪量可達25萬噸，並已有效調控典寶溪主幹線洪峰水位，改善下游各支線排洪困難問題，以及橋頭芋寮里和梓官中崙等里的淹水問題。

陳其邁說，在立委邱志偉持續向中央爭取下，行政院也已經核定第二期工程經費7000萬元，完工後可再增加25萬噸蓄洪空間，持續改善橋頭及梓官典寶溪下游一帶淹水問題。

陳其邁10點半到大寮區的拷潭及林園排水，他表示，目前也正辦理前瞻基礎計畫，包含左右護岸整治工程，總經費7.9億元，將可有效改善大寮地區的淹水問題。

(中時 )