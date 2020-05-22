藝人潘慧如、王丁筑、庭瑄、黃薇渟，月初在經紀公司的安排下，前往苗栗頂級露營區拍照，2天1夜的安排，完全不需要搭帳，3餐也不需要準備，晚間還有賞螢行程及夜間電影院可以觀賞，讓4位藝人工作之餘還能享樂，直呼賺到。

潘慧如日前加入TVBS《女力報到》，預計拍攝至7月，因為疫情的關係，有多部已經洽談好的戲劇都延遲開拍，她說工作雖然有一些影響，幸好戲劇工作沒停下來，真的很幸福。

黃薇渟（右起）、潘慧如、王丁筑日前到苗栗頂級露營區拍攝宣傳照。（球狀星團提供）

庭瑄正式加入球狀星團公司成為潘慧如師妹，也更名為「陳庭瑄」，她和陳柏霖愛情長跑8年，頂著「大仁哥」女友封號，外界焦點總是放在她的感情生活上，經紀人提到她的工作安排，主要以戲劇為主，已規劃3年的工作，目前已有1部電視劇集1部電影正在洽詢當中。等待工作之餘也沒閒著，剛上完2個月的表演課，現在又開始在上呼吸的課程，她希望在戲劇接拍之前把表演預備的功課先準備好。

陳庭瑄加入新經紀公司。（球狀星團提供）

陳庭瑄（左起）、黃薇渟、王丁筑、潘慧如拍新宣傳照。（球狀星團提供）

(中時 )