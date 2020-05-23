大聯盟受新冠肺炎疫情影響，全部賽事都已停擺，連開幕時間都還尚未確定，旅美球員如張育成、林凱威、陳聖平、劉致榮等人在3月時就已陸續返台，當時陳偉殷選擇留在亞利桑那州自主訓練。不過今日他在臉書貼出一段他在訓練的影片，自曝已經返台一個月，還感嘆原來台灣夏天這麼熱！

3月中新冠肺炎疫情在全球爆發，大聯盟不斷將開幕日往後延期，當時因為小聯盟球員沒有比賽打，大多選擇回到家鄉，如台灣的旅美選手劉致榮、林鋅杰、宋文華、林凱威、陳聖平、鄭宗哲、林家正等人；在大聯盟春訓名單的張育成為了陪懷孕的老婆決定返台，其他如陳偉殷、林子偉、胡智為、朱立人、江少慶等人都選擇留在美國自主訓練。

不過今日陳偉殷PO出一段在類似自家車庫搭建小型健身房的訓練影片，表示每天都持續備戰新球季，更自曝已經回台將近一個月了，更笑說，「已經十幾年沒有這個時間出現在台灣了，有點嚇到原來台灣天氣這麼熱（我一天要換洗好多件衣服）。」

陳偉殷自2004年加盟日職中日龍隊後，便都在國外發展，2012年起進軍大聯盟，至今已旅外16年，旅外選手大多趁休季期間才有機會回台灣，也代表他可能已16年沒體驗過台灣的夏天。

文末陳偉殷也不忘感謝台灣的防疫團隊，「感謝防疫國家隊，讓我可以安心進行訓練！」

此外值得一提的是，因應不少旅美台將返台卻苦無比賽機會，中華棒協日前表示考慮舉辦比賽，讓返台的旅美球員與中華隊或與業餘球隊比賽以維持手感，不過這仍在討論中，若成行那球迷有機會在台灣看到陳偉殷出賽。

(中時 )