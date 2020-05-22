行政院副院長陳其邁今(22日)天傍晚直奔台南、高雄勘災，到了深夜仍沒結束行程。不過他這樣的動作卻被一些網友酸。

陳其邁在臉書表示，他看到雷達圖上代表強降雨的大紅色區塊不斷往台南、高雄移入，不少鄉親、農漁民告訴他災情和農作物受損情形。因此傍晚會議一結束，他就趕到台南、高雄。一路大雨一直落，真的令人擔心。

陳其邁更在臉書貼出行程說，晚上8點他抵達台南，瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水 。接著趕回今天雨勢較大的高雄，晚上9點半抵達典寶溪排水視察D區滯洪池工程。10點半則到大寮區的拷潭及林園排水，目前也正辦理前瞻基礎計畫，包含左右護岸整治工程，總經費7.9億元，將可有效改善大寮地區的淹水問題。

有網友卻酸說，「思思念念就是想當高雄市長。」甚至有網友在PTT政黑版貼文說，陳其邁太誇張了，晚上9點半才回高雄，積水都退了，跑去看什麼？作秀！反觀韓市長一早8點就去勘災了。

(中時電子報)