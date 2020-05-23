火辣網紅張大奕。(取自張大奕微博)

金喜愛主演韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界）人氣超高，劇中大老婆對出軌老公與小三使出絕地大復仇，更是讓觀眾看了大呼過癮！隨著《夫妻的世界》上周播出完結篇，被封為「真實版夫妻的世界」淘寶、天貓事業群總裁蔣凡之妻「董花花」在微博公開怒撕火辣女網紅張大奕風波，似乎也進入結局，今(22日)董花花就在微博PO出一張宛如勝者的霸氣美照，被網友狂讚氣質完爆張大奕！

蔣凡之妻董花花上月在微博公開手撕網紅張大奕，「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」事後阿里巴巴集團特地針對蔣凡事件調查，認為蔣凡因個人家庭問題處理不當，影響公司聲譽，被除名合夥人並降職。

在手撕張大奕風波後，董花花今日更在微博PO出一張霸氣美照，照片中她自信坐在一扇落地窗前，整個人氣色超好，左手無名指的大鑽戒更是醒目，吸引網友狂讚「氣質這東西，真的沒法比，哈哈哈，這一身確實好漂亮」、「相比之下張大奕就是個地攤貨」、「正室膚白貌美氣質佳，蔣凡你是有多瞎？」

(中時電子報)