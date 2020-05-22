罷免高雄市長韓國瑜投票將在6月6日登場，最新民調顯示，45%的高雄市民會去投同意票，較3個月前調查減少5個百分點，但仍高於選罷法25%的門檻。前民進黨立委沈富雄斷言，「罷韓一定成功」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，《TVBS》最新民調針對高雄市民成功訪問有效樣本有1200多位，民調數目當然很多。而且過去歷次經驗，TVBS民調的母體結構，含有韓粉的百分比是相對偏高，所以這個民調對韓國瑜是有利的，但是來看交叉分析的結果，高雄市任何一個行政區，贊成罷韓的百分比都很高，而且有它的一致性，所以他的結論是「罷韓一定成功」。

資深媒體人尹乃菁則表示，在高雄瀰漫著一個氣氛，就是徹底想把韓國瑜從台灣的政壇給趕出去，這麼大的一種恨的力量，到底是從那裡來的。而且原本民進黨中央，也就是蔡英文從一開始，對罷韓沒有採取一個比較明確的動作，但現在越來越明顯了，就是連這個內閣的職務安排，行政院副院長陳其邁都是暫時的，罷韓如果成功，陳其邁可能就要去參加補選。所以所有一切的考量，都是在為了「後韓時代」在布局。

(中時電子報)