中國衛星導航定位協會昨天5月18日發佈《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。數據顯示，2019年，大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達到將近3450億元(人民幣，下同)，較2018年成長14.4％。白皮書顯示，其中與衛星導航技術研發和應用直接相關的產業核心產值為1166億元，在總產值中占比為33.8％。

今年6月份，大陸還將發射最後1顆北斗三號衛星。根據計劃，到2020年系統全面建成之際，北斗將面向全球用戶提供7大服務。特別是隨著「北斗＋」和「＋北斗」應用的深入推進，由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值繼續保持較高速度成長，達到2284億元。

中國衛星導航定位協會會長于賢成表示「：雖然受到多種因素的影響，產業增長速度有所放緩，但這已經是連續第九個年頭保持兩位數的成長了，還是顯示了這個產業的勃勃生機與活力。」

隨著北斗全球系統建設和產業發展的快速推進，大陸衛星導航專利年度申請量持續增長，尤其是最近3-4年專利申請趨勢強勁。最新數據顯示，截止到2019年，專利累計申請量已達到74897件，保持全球第一位，預計衛星導航技術專利申請還將繼續保持快速增長態勢。

于賢成表示：「2020年是北斗導航系統全面建成之年，也將成為我國衛星導航產業新一輪發展提供重大推動力。這些都將推動我國衛星導航產業的健康快速發展，推動北斗更加廣泛深入地應用於社會生產生活的各個方面。」

白皮書顯示，在大眾應用領域，北斗在電子商務、智慧手機和智慧可穿戴設備等領域應用更加廣泛，衛星導航與位置服務的發展正深刻改變著人們的生產生活方式。

據統計2019年，大陸智慧手機市場總體出貨量3.89億部。目前，國內外主流晶片廠商已推出兼容北斗的通導一體化晶片，智慧手機已成為衛星導航系統最主要的應用領域之一。截至2019年第三季度，在大陸市場申請入網的手機有400餘款具有定位功能，其中支持北斗定位的近300款。

于賢成表示：「近幾年，北斗創新應用已經融合到許多產業的轉型升級之中，在通信、交通、物流、互聯網服務等領域，不少企業創新應用北斗，開拓了不少新的業務。」

與此同時，2019年，大陸發佈了北斗高精度可穿戴設備解決方案，該方案將大幅提升可穿戴設備的定位精度和定位可靠性，實現亞米級定位，可廣泛應用於高精度兒童手錶、老人手環、對講機、手機等設備中。隨著5G的商用，一些新型可穿戴設備的發展將有望形成未來新興市場。

(中時電子報)