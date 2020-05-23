有錢人和你想的不一樣！在今天小資上班族領少少薪水，也要用力追求小確幸的時代，你可能意想不到向來精打細算的有錢人，對於花錢這檔事有其在意的「眉角」，雖然有能力可以負擔得起許多東西，卻不願意將辛苦賺來的錢隨意花掉……；你可能很難想像：原來有錢人比你我還要在意錢、錙銖必較，「有錢人之所以有錢，是因為他們把錢看得很重，不會覺得花小錢『無所謂』，更不會花錢去買一些『無謂』的東西，因為那都只是在浪費錢而已！」怎麼說？以下跟著小花平台一起來看看有錢人的想法和論調。

「拿鐵因子」可能是讓你變窮的致命殺手

說到在有錢人眼中「無謂」的東西是指什麼？小編整理一則外媒報導，美國一名知名YouTuber月薪22萬美元（約合新台幣646.9萬元），是一般人眼中的金字塔頂端，然而他始終堅持每天自己沖泡咖啡、絕對不買外面市售咖啡……，他的這項習慣免不了讓人提出疑問：「每個月賺那麼多錢了，為何要拘泥於買咖啡這點小錢？」

或許你也會認為，每個月領這麼多薪水，一杯咖啡的錢根本不算什麼……；不過，有錢人卻不這麼想，日前有一則新聞報導，國外有不少富豪寧可喝自己沖泡的咖啡，也不願意花更高的代價去買一杯要價2.5美元（約合新台幣73.5元）的拿鐵，因為在他們眼中，像是星巴克等連鎖咖啡店的咖啡標價「太荒謬了」，「在家裡自己沖泡咖啡只要20美分（約合新台幣5.9元）。」

與其觀點相同、論調一致，先前小花平台理財專題報導並已提出「拿鐵因子」理論：「別小看一杯咖啡的『複利』，因為這可能是讓你變窮的兇手！」

有關「拿鐵因子」一詞，源自於「美國首席理財大師」大衛･巴哈（David Bach）的主張：「如果每天省下一杯喝拿鐵的錢（假設相當於新台幣50元），將其存放至有不錯報酬率的投資組合上，40年後財富大增至948萬6,109元、將近千萬元。」看到這裡，你是否也感到頗為驚奇？而這也就是一般所說的複利效果！

至於「拿鐵因子」公式有一個很重要的前提就是「時間」，愈早規劃愈有利，累積的財富也愈多。

以上述例子來計算，如果只累積30年的財富則僅有339萬730元，也就是說晚個10年，這中間就差了600餘萬元，足以在台北市買下一間小套房，可見時間和複利效果驚人；另一方面，及時找出類似拿鐵一樣的理財漏洞，雙管齊下別讓壞習慣扯你後腿、不知不覺偷走你的錢，從零開始累積財富，讓自己慢慢變有錢！

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(中時電子報)