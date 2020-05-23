羅志祥昨（20日）趁著520發出千字文，對前女友周揚青表白兼道歉，再度引發討論。知名女律師李怡貞在臉書發文表示有被感動到，只可惜「認愛太慢道歉太晚」，如果是去年520發文，今年小豬寶寶應該已經誕生。不過，有網友卻回應比較想看「蝴蝶的故事」。

周揚青上月底發文自曝與羅志祥9年情變，更大爆小豬愛約妹、多人運動、慣性出軌、偷吃旗下女藝人等渣男行為。昨天5月20日，羅志祥突然發表千字懺情文，主動詳述兩人認識、交往、相戀詳細過程，並承認是自己辜負對方。

知名女律師李怡貞在臉書也發表一篇長文回應小豬的「千字懺情文」，她表示自己看完「真有被感動到」，她要是周揚青，可能會很孬不顧一切重回小豬懷抱，只可惜「這篇文章來的太晚」，「如果是去年520發這篇認愛文，今年小豬寶寶應該已經誕生。」

李怡貞並發問「誰和我一樣看文期間感動不已，然後看完還是覺得WTF？究竟力挽狂瀾的是事業還是感情？」。

網友看完竟回應：「我比較想看與蝴蝶的故事」、「蝴蝶很可憐，也用7000字來解釋一些吧」、「比較在意他都不跟其他女性道歉嗎」、「那蝴蝶情何以堪...所以小三真的不要當啊」，也有人表示「我看了只有一個感受，唸書真的很重要，作文真的很重要」。

(中時電子報)