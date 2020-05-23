俄羅斯新冠病毒疫情持續升溫，而一位女護士先前因認為穿上防護衣太熱，決定在防護衣下只穿上內衣，「若隱若現」的畫面雖然讓她一舉登上國際各八卦媒體，但也因違反規定，將面臨醫院處分。不過或許是因禍得福，她也因此被內衣廠商看中，即將成為代言模特兒。

Russia backs nurse who stripped to see-through gown while overheating on ward https://t.co/aL1SEgWiAU — The US Sun (@TheSunUS) May 22, 2020

據英媒《每日郵報》報導，這名23歲、名為娜迪亞的女護士原本在莫斯科南部的圖拉市一家醫院工作，先前報導指出她因為穿上防護衣後感覺太熱，故在防護衣下只穿上了內衣，但透明的防護衣卻讓娜迪亞的「內在美」走光，意外登上不少各國小報版面，但在照片曝光後，院方認為娜迪亞違反相關規定，她必須接受懲處。

"While there were reportedly “no complaints” from her patients... The nurse claimed she did not realize that her underwear was showing through the PPE." #Russia



Not all heroes wear capes. 🤣https://t.co/iEyUrpsur9 — Unregistered typewriter (@UnregisteredPen) May 21, 2020

報導指出，不過娜迪亞也獲得同事、醫生與地方政治人物的聲援。其他同事指出，該醫院的新冠病房，實際上根本缺乏給防護衣專用的安全內衣，也沒有提供她合適的手術服讓她穿在防護衣下。娜迪亞也向醫院老闆表示，她並未發現防護衣會讓她的內衣曝光，而病房內的男病人也表示「雖然有一點尷尬，但不會抱怨她的穿著」。不過，雖然院方並未透露娜迪亞將面臨懲罰，但她很擔心自己因此失業。

不過，當地內衣品牌「Miss X」老闆雅庫舒娃（Anastasia Yakusheva）已向娜迪亞招手，希望她成為旗下的內衣模特兒，並表示「我們已經為她準備好幾件獨特的新產品，希望在未來能與她簽署合約」。

(中時電子報)