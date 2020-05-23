梅根和夫婿哈利洛杉磯豪宅

梅根與夫婿哈利王子極度重視隱私，雖然輾轉遷居洛杉磯後，力圖保持低調，但這似乎是不可能的任務。由於豪宅曝光，也引發了英國納稅人的憤怒。

綜合外電報導，好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）提供了1800萬美元（近5.4億台幣）比佛利山莊豪宅，讓梅根一家3口暫時棲身，但由於他先前在網上炫富，使得薩塞克斯公爵夫婦豪奢的新生活一覽無遺。

而就在他們脫英不久前，才動用納稅人約240萬英鎊（近9000萬台幣），整修了女王御賜的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。由於哈利和梅根承諾，會歸還這筆錢，因此在王室默默安排下，他們已從4月開始分期償還。如今他們1個月大約付1.8萬英鎊（近66萬台幣），即使不算利息，也要11年多才付得完。

另一方面，梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室後，先移居加拿大，後來又遷往美國洛杉磯，而高昂的維安費用，始終是個大問題。

儘管多數英國納稅人已擺明，既然他們不再執行王室任務，就不願負擔高達2,000萬英鎊（約7.7億台幣）的維安費。而梅根討厭美國總統川普，早已舉世皆知，這位白宮主人在得知他們夫妻移居加州後，也表示絕不會支付他們的維安費。

據王室專家雷伊（Charles Rae）透露，英國仍在支付梅根夫婦的維安費。他說，儘管兩人遷居美國，但哈利的父親，也就是查爾斯王儲仍同意，1年要給他們200萬英鎊（約7330萬台幣），以幫忙支付他們的維安費。

雷伊說，原本梅根打算，要重返娛樂界，但沒料到，新冠肺炎疫情攪局，打亂了兩人財務獨立的計畫。

(中時電子報)