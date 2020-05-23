520總統就職典禮，蔡政府4年新任期正式展開，但新內閣名單政務官女性僅2名，被稱為「最男內閣」。對此，民進黨立委賴品妤也嘆，「台灣離真正的性別平等，仍有一大段路要走」。

賴品妤日前在臉書表示，一個國家如何達成、如何落實性別平等，除政策制定上須納入性平精神外，推動、帶領社會發展的政府官員，性別比同樣至關重要。

賴品妤提到，北歐國家在性別平等上傲視全球，關鍵在於他們有全世界數一數二的女性參政比率，芬蘭更在19個內閣成員中有12位是女性。

新內閣名單出爐，44位政務委員及部會首長中，只有4位是女性，女性占比不到1/10。賴品妤指出，這樣的結果反映出社會對於女性從政仍不是那麼友善，種種性別刻板印象及社會上的壓力，使得女性從政意願不高，即使投入，無論來自職場或是家庭上，女性仍面臨遠多過於男性的困難和挑戰。

身為一個女性政治人物，賴品妤遺憾地說，即使台灣已經選出了女性總統，這個國家離真正的性別平等，仍有一大段路要走。

(中時電子報)