【1】 挽救戰功艦中海號 姚開陽：只剩群眾行動幫忙

如果軍人把軍艦看成僅是裝備，那麼除役的軍艦在他們眼中就只是幾千噸的鋼鐵、黃銅、橡膠，叫做「物資」，可以拿來賣錢。這樣說好像也沒有什麼不對，但是有人會願意為了幾千噸的物資，來「艦在人在、艦亡人亡」嗎？這才是一個國家海軍意識強弱的關鍵。

2009年美空軍太空軌道飛機X-37B在范登堡空軍基地。（圖／美國空軍）

【2】美軍X-37B太空梭 第6次進入太空

美國空軍說，這次任務將進行更多的實驗，以及發射任務，這一次X-37B會協助投放「FalconSAT-8」衛星，，它是一枚研究推進技術的科學衛星。此外NASA也委託X-37B進行了一些實驗，以研究太空環境、輻射對於植物種子的影響。還有，美國海軍委託的研究是實驗將將太陽能發電，以微波束的形式傳遞到地球的接收過程。該實驗希望能將太空中的太陽能發電傳給地球使用。

英國最新航母「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）的資料照。（英國皇家海軍）

【3】英最新航母造價1100億 漏水像瀑布

事實上，出漏水問題的，並不只有「威爾斯親王」號，它的姊妹艦「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母也有這毛病。去年7月時，「伊莉莎白女王」號的積水達好幾個甲板。事故發生後，當時的艦長摩爾豪斯（Steve Moorhouse）說，根據他的經驗，軍艦漏水是「每星期」都會發生的問題，艦上其實很安全。

而「威爾斯親王」號最近正在測試如救生筏，還有緊急滑梯等安全系統。除了艦上的漏水問題外，戈斯港（Gosport)居民也不斷抱怨，它不但造成污染，發電機還吵得要命，讓他們整晚睡不著。

美國F-35戰機的資料照。（美國空軍）

【4】美軍F-35墜毀 一週兩起先進戰機事故

艾格林空軍基地表示，這架戰機是在夜間飛行訓練時發生事故，當時正在返航階段。這是F-35戰機第一次訓練飛行期間出事故。

上週五(5月15日)，第43戰鬥機中隊的F-22猛禽戰機，也在飛行訓練過程中墜毀，飛行員及時彈射，同樣送到格林基地附近的醫院，也就是說，該基地在一週之內，發生兩起第5代戰機的失事。

殲31的第2版原型機，在研發之初可能就有打算成為艦載機，不過即使研發順利，真正服役可能要等到2025年以後。(圖/新華網)

【5】陸鶻鷹戰機進化 測試航電發動機

新型「鶻鷹」原型機去掉了空速管，顯示早期飛行測試科目已經結束。分析指出，空速管是戰機的關鍵設備之一，用以測量飛機速度。傳統空速管伸出機頭外，設計結構雖然簡單，成本和價格低，但缺點十分明顯，那就是暴露在外的空速管會增加飛機雷達截面積（Radar cross-section，RCS）。據說當年F-117A原型機試飛時，遠遠就被E-3A預警機發現，原因就在於機頭加裝了空速管。

(中時電子報)