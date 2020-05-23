英國新冠肺炎疫情趨緩，麥當勞近期重新開放部分店家得來速服務，開店後大批車潮湧入，長長排隊車潮看不到盡頭，路人笑稱為了區區幾個雞塊排隊2小時。

英國新冠肺炎疫情趨緩，原本全面關閉的麥當勞近期重新開放部分店家得來速服務，開店後大批車潮湧入，長長排隊車潮看不到盡頭，擾亂當地交通，路人笑稱為了區區幾個雞塊排隊2小時，許多網友看到畫面後，直呼太可悲，也有網友表示，「難怪英國人有肥胖問題」。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國疫情趨緩，開始分階段解封，麥當勞也宣布重新開放部分、共39間分店的得來速服務，重新營業後，英國各地麥當勞湧入大量排隊車潮。

一名路人就提供一段開車經過麥當勞時看到的驚人畫面，長長的車龍自麥當勞得來速車道綿延下去，看不到盡頭，這名路人邊看邊驚呼，「這是為了幾塊雞塊排隊2小時啊！」

排隊車潮甚至影響到當地交通，逼得麥當勞出面表示，如果車潮繼續，他們可能會考慮重新關閉部分分店。

影片曝光後，也引發英國網友一面倒回應，許多人評論這些人「真可悲」、「真是個笑話」，「真不敢相信居然還有人吃這東西」，也有人說，「難怪英國人有肥胖問題」。

(中時電子報)