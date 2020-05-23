根據TVBS報導，高雄鳥松區神農路實際上是積水後退水，退了之後又積水，反反覆覆一共5次，有網友表示水退得快就表示治水真的有效 (圖／翻攝自TVBS新聞)

受到滯留鋒面與西南氣流雙重影響，高屏地區降下超大豪雨，各地傳出淹水災情，高雄治水問題與韓國瑜再度成為焦點，引發兩派在網上唇槍舌戰，對此監視器畫面與附近居民還原真相，表示水積了退，退了又積，一共5波。

根據《TVBS》報導，高雄各地降下大雨，傳出淹水災情，其中韓國瑜治水重點的鳥松區神農路也再度出現積水。而根據監視器畫面以及附近居民所言可以發現，神農路確實出現積水情形，但並非一直積水，而是強降雨一波接一波，當雨勢趨緩時，積水很快就消退，但下一波強降雨來襲時，神農路又再度積水，就這樣反反覆覆，一個上午淹又退，退又淹了5次。

不少網友紛紛留言：「淹5波退5波，表示治水真的有效，哪像以前一次淹好淹滿」、「反覆5次這代表什麼？水來的快，退的快，結論清淤成功」、「改善很多，只要不要久久不退就好」，但也有人酸：「韓市府的高雄沒有淹水，只有積水ok？」、「雨量跟以前比差那麼多還淹」、「話講那麼滿，結果還不是照淹」。

(中時電子報)