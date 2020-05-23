周末天氣不穩定，今（23日），降雨強度將稍減弱，不過各地仍有大雨、豪雨發生機率！氣象局今早針對台南、高雄、台東發布大雨特報，最南端的屏東則是豪雨特報。至於中、北部今天白天後，雨勢趨緩。

入夜小心豪雨！23日鋒面南移 除南部外降雨將趨緩

今天鋒面逐漸南移至巴士海峽，隨著西南氣流減弱，整體降雨有減緩的趨勢。然今天易有短時強降雨，今日屏東山區有局部大雨或豪雨，台南、高雄、屏東、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請注意坍方、落石及土石流。

溫度方面，今天各地低溫約23、24度，白天高溫約25～29度。紫外線方面，明天全台僅連江縣、金門縣為「過量級」，其餘縣市為「高量級」至「中量級」。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天各地空氣品質大致較佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，中南部局部地區短時間可能達「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

(中時電子報)