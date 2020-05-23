「綜藝鬼才」沈玉琳曾一手捧紅《臺灣紅不讓》，逐漸從幕後走向幕前，口才流利的他，時常在各大綜藝節目亮相，頗受歡迎。看似風光的他，其實北上打拚時，身上僅有5000塊，也領過2萬元低薪，後來靠著房產投資翻身。

根據《理財周刊》報導，沈玉琳考上世新專科（現為世新大學）後，常常在課業之餘到處擺攤打工，鍛鍊不怕吃苦的心態，後來在唱片公司擔任企劃受到賞識，得到電視台工作的機會，他想出誇張、荒誕的戲弄藝人單元，成功創造超高的收視率，從月入2萬的助理搖身一變成收入25萬的製作人，但從小生活清寒的背景，他立志長大一定要賺大錢，決定自己出來當老闆，「我要當下棋的人，不要當棋子！」

魔羯座的沈玉琳，對於不熟悉的理財方式一律不碰，由於學生時代只能住的起陰暗的地下室，他暗自內心發願想要有自己的房子，開始把目標放在房地產，在卜學亮的建議下，他買下位於五股的400多萬房子，幾年後脫手賣掉小賺10萬，讓他嘗到甜頭，又在八德路段買下近1千萬的房子，隔了三年以翻倍的價格賣出，更讓他深知房地產的重要性。

某一年他的公司和投資都失敗，瞬間背負兩千多萬的債務，好在先前有投資房子，只要將房產賣出就不會周轉失靈，「房子狀況好，不僅是錦上添花，更是雪中送炭，重要時刻更是救命工具。」

沈玉琳回顧過往賣房的經驗，發現總共賺了近一千七百萬，他認為買房的地段絕對是首要考量，因為保值高、脫手較容易，緊急時刻就是最好的保本投資。

(時尚)