小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】操作罷韓 藍批國家隊全面動員

高雄市長韓國瑜罷免案於6月6日投票，高鐵推出5月27日至6月9日的「大學生雙周快閃優惠」，國防部順延原定6月6、7日舉辦的國防大學三軍指參學院入學考試。國民黨立法院黨團昨質疑，政府組成的「罷韓國家隊」全面動起來，循去年「打賴」手法，操作「罷韓」，呼籲蔡政府收手，不要公然介入人民行使公民權。

【2】疫情搗亂 失業率飆破4％

失業率比預期嚴重！受新冠肺炎疫情衝擊，主計總處22日公布4月失業率，數據來到睽違已久的「4」字頭、達4.03％，創近7年同月新高。單月成長0.31個百分點，更是自金融海嘯11年來單月最大增幅，失業總人數直逼50萬大關。

【3】港警加強陸駐港機構維安！民陣號召200萬人上街

大陸全國人大即將審議港版「國安法」，大陸涉港「兩辦」、港府、建制派人士一致表達支持；泛民主派22日則展開反制，民主黨走上街頭到中聯辦抗議，但被依《限聚令》開單解散，民間人權陣線（民陣）呼籲比照「反23條立法」、「反送中」行動，號召200萬港人救香港，港警因此加強巡視大陸駐港各機構。

【4】北車店家拿不到紓困金 控二房東刁難

新冠肺炎重創大眾運輸業，各車站的人流更是慘不忍睹，交通部針對台鐵各場站的店家爭取編列紓困預算。但台北車站店家集體控訴台鐵局委託經營的微風集團不僅沒將政府紓困金發給他們，甚至揚言想解約的店家就要付出數倍的違約金。微風集團則澄清，已與近70％的簽約廠商達成共識，後續會跟其他合作廠商積極協商。

【5】JJ周董老蕭奇蹟億起同框

周杰倫（周董）、蕭敬騰（老蕭）、林志穎、懷秋21日前往林俊傑（JJ）在東區新開的店面聚餐，5男神合體不僅吸睛，事後還各自在社群網站分享同框照，形同另類宣傳，免費的造勢讓JJ的荷包至少省掉上億元，樂得JJ直呼：「奇蹟般的聚會，奇蹟般的組合，奇蹟般的開心。」JJ、周董、老蕭、林志穎各個都是演藝圈身價數億的天王，不少粉絲形容「億來億去的，難得在『億』起」。

(中時電子報)